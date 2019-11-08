Прошлись по болевым точкам: алтайские предприниматели рассказали чиновникам, какая господдержка нужна в регионе

1 ноября в алтайском центре «Мой бизнес» на площадке по стратегической сессии встретились алтайские бизнесмены и представители госструктур. Вместе они подумали над созданием новых эффективных инструментов для поддержки предпринимательства в Алтайском крае.

Поговорим о проблемах открыто

Стратегическая сессия — это одно из мероприятий при реализации федерального нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект проводится во многих регионах России с 2018 по 2024 год. Одна из его основных целей — увеличение количества предпринимателей в стране.

Жанна Хайрединова,

руководитель направления по обучению госсектора «Деловая среда»:

Сейчас стратегические сессии проходят в 20 регионах страны. Алтайский край, как регион достаточно крепкий, показывающий всегда лучшие результаты по развитию центра «Мой бизнес», был выбран одной из таких площадок. Задача стратегической сессии — изучить опыт предпринимателей по получению господдержки, отсмотреть весь их путь до получения поддержки, понять, как бизнесмен о ней узнает, какое представление о ней имеет, с какими трудностями сталкивается до и после получения. Очень важно найти те болевые точки, с которыми сталкиваются предприниматели.

По словам Хайрединовой, одна из самых частых проблем в сфере господдержки — это работа с информацией: ее либо слишком много, и предпринимателям некогда с ней разбираться; либо она написана непонятным для обывателя канцелярским языком.

Поможет дизайн-мышление

1 ноября в центре «Мой бизнес» собрались три целевых аудитории — предприниматели, которые уже пользовались господдержкой; бизнесмены, которые только обдумывают ею воспользоваться; и представители властных структур, которым важно услышать мнение предпринимателей об инструментах, предоставляемых государством.

Вместе с помощью методики дизайн-мышления они проанализировали свой опыт в работе с господдержкой и подумали, какие еще инструменты могли бы им помочь в ведении бизнеса.

Антон Слободчиков,

директор алтайского центра «Мой бизнес»:

Дизайн-мышление — это прогрессивная технология, с помощью которой создаются новые инструментов для бизнеса. Она позволяет через эмпатию и обратную связь создавать прототипы сервисов и их протестировать, чтобы сделать сервис, работающий от реальных потребностей предпринимателей. А не тот, который был выдуман в кабинете у чиновника.

Антон Слободчиков. Дмитрий Лямзин

Программу разработали в Минэкономразвития, а реализовали ее университет «Синергия» и дочерняя организация Сбербанка «Деловая среда». Формат работы через дизайн-мышление опробовали уже в нескольких регионах, в том числе и Алтайском крае.

Директор привел пример работы дизайн-мышления на площадке бизнес-инкубатора, который хотят обустроить в центре «Мой бизнес». Там планируется сделать коворкинг-пространство: место, куда может прийти любой предприниматель, пообщаться с коллегами, обменяться идеями, спокойно поработать.

Перед тем, как начать делать ремонт на этой площадке, участники стратегической сессии сделают ее прототип, небольшой макет. «Походим по нему пластилиновыми человечками, оценим, что нужно реально на этой площадке, в каком визуальном формате она должна быть представлена, какой должен быть дизайн и ее основные составляющие», — пояснил Антон Слободчиков.

Стратегическая сессия в алтайском центре «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин

Директор также назвал инструменты, которые центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям. «Например, сертификация продукции. Мы можем за предпринимателя оплатить ее. Сертификация — это достаточно дорогой инструмент. Чтобы выйти на внешний рынок, сертификация одного товара может стоить 500−700 тысяч. Мы можем за счет федерального ресурса покрыть до 80% от этой суммы».

«Дайте удочку!»

Одним из главных преимуществ таких стратегических сессий ее участница, сертифицированный бизнес-тренер и консультант по маркетингу и продажам Анна Немчинова считает открытие новых знаний. С центром «Мой бизнес» она сотрудничает несколько лет.

Анна Немчинова,

сертифицированный бизнес-тренер и консультант по маркетингу и продажам:

В мерах государственной поддержки самое главное — это просветительство. Я считаю, что наиболее эффективно будет не сразу давать не сразу рыбу, а удочку. То есть знания — чем и занимается «Мой бизнес». Не каждый человек в бизнесе понимает, что в этой сфере нужно постоянно учиться и уметь пользоваться приобретенными знаниями.

Анна Немчинова. Дмитрий Лямзин

Еще Анна подчеркнула, что в центре «Мой бизнес» бизнесменам помогают избавляться от стереотипов и от внутренних страхов, связанных с развитием предпринимательства.

Анна Немчинова,

сертифицированный бизнес-тренер и консультант по маркетингу и продажам:

Сегодня здесь присутствуют мои знакомые предприниматели, которых я позвала на сессию, — они абсолютные практики, не теоретики, у них десяти- и двадцатилетний стаж в бизнесе. Мне бы хотелось, чтобы они сегодня смогли сформулировать свои мысли, найти новые решения. И их обратная связь, взгляд со стороны также очень важен сегодня.

Всегда открыты

В центр «Мой бизнес» открыт для всех, кто связан с бизнесом или только хочет заняться им. Здесь можно получить индивидуальную консультацию, финансирование проектов, имущественную поддержку, пройти обучение, обратиться за помощью в сопровождении проекта и многое другое.