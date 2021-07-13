13 июля
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Экономика

Простить кредиты пострадавшим от подтоплений жителям Крыма и Кубани попросил ЦБ

Банк России попросил кредитные и микрофинансовые организации реструктурировать кредиты и ипотеку клиентам, которые пострадали во время подтоплений в Крыму и Краснодарском крае, пишет РБК.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Письмо с рекомендациями ЦБ РФ направил в банки.

Информацию об этом документе подтвердили банк РНКБ, Росбанк, а также микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и Lemon.online.

В Центробанке также подтвердили рекомендации и отметили, что такую практику применяли в других регионах после стихийных бедствий.

В письме говорится, что банки должны применять различные формы реструктуризации задолженности «вплоть до прощения долга в особых ситуациях», пишет polit.ru. Решение по каждому клиенту будут принимать индивидуально. ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй и кредиторам не учитывать эту реструктуризацию.

Это позволит не портить кредитную историю заемщика.

В июне и июле в Краснодарском крае и Крыму произошли подтопления после продолжительных ливней. В результате оказались размытыми дороги, пляжи, улицы. В некоторых населенных проводили эвакуацию.

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