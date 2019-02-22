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22 февраля -7°C

Прожиточный минимум и индексация пенсий: что изменится после заявления Путина

В 2019 году в России пенсии неработающим пенсионерам будут индексировать с учетом прожиточного минимума. Эту информацию подтвердили в ПФР и Минтруде. Рассказываем, в чем смысл нововведения и приведет ли это к реальному повышению пенсий.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что было не так с индексацией пенсий с 1 января 2019 года?

После индексации многие пенсионеры не заметили, чтобы их пенсия как-то существенно изменилась. Дело в том, что индексировалась только пенсия, а доплаты к ней — нет.

Если пенсия ниже регионального прожиточного минимума, то пенсионер получает доплату. Когда пенсии проиндексировали, у многих они остались ниже уровня прожиточного минимума. А сумма доплаты уменьшалась, и пенсионеры по-прежнему получали региональный прожиточный минимум. В Алтайском крае с 1 января 2019 года он составляет 8 669 рублей.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Что означает индексация с учетом прожиточного минимума?

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что необходимо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а после этого — проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

В Минтруде рассказали ТАСС, как это должно работать.

  • В регионах установят социальную доплату, которая необходима, чтобы пенсия сравнялась с прожиточным минимумом.
  • Проиндексируют пенсию и ежемесячную денежную выплату.

В таком случае пенсия неработающего пенсионера будет выше, чем региональный прожиточный минимум.

«В результате, эти граждане (неработающие пенсионеры — ред.) должны получить прибавку», — заключили в пресс-службе Минтруда.

В Пенсионном фонде сообщили, что по новым правилам пересчитают и январские выплаты. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления, пишет РИА Новости.

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