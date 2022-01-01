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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос до 12 654 рублей

Прожиточный минимум в России с 1 января составил 12 654 рубля по решению президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Напомним, решение о повышении прожиточного минимума Путин принял в связи с ускорением инфляции.

Президент подчеркнул, что предусмотренная индексация на 2,5% - недостаточна в условиях ускорения инфляции, поэтому поручил повысить на 8,6%.

В итоге прожиточный минимум в России с 1 января составил 12 654 рубля: для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882, детей — 12 274.

Кстати, с 1 января увеличился и прожиточный минимум для жителей Москвы — до 18 714 рублей.

При этом для трудоспособного населения столицы показатель составил 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009, для детей — 16 174.

Ранее в России предложили ввести новый показатель благосостояния — «граница бедности».

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