Сегодня ПСБ не просто один из лидеров, а «законодатель мод» в данном сегменте. О том, что нового банк готов предложить клиентам и какие выгоды это сулит алтайским предприятиям, рассказывает руководитель по развитию факторинга Алтайского филиала ПСБ Анна Егорова.

Одна из наиболее востребованных услуг на российском финансовом рынке — факторинг. По сути, это обмен будущей выручки на «живые» деньги. ПСБ был в числе первых, кто начал предлагать услуги факторинга крупному, среднему, а затем и малому бизнесу.

— Анна , расскажите , что такое агентский факторинг и в каких случаях им можно воспользоваться?

— Как правило, факторингом пользуются, когда покупатель готов оплатить товар только с отсрочкой платежа, а поставщику нужны деньги сразу, чтобы производить или закупать новую продукцию без кассового разрыва. В такой ситуации на помощь может прийти банк, с которым поставщик заключает договор факторинга. И банк выплачивает деньги за товар или услугу поставщику вместо покупателя, а покупатель в течение определенного времени выплачивает деньги банку. Это пример традиционного факторинга.

Относительно недавно ПСБ предложил клиентам новый вариант этой услуги — агентский факторинг, при котором клиентом банка становится покупатель, и банк по его поручению оплачивает товар поставщика. А покупатель в оговоренные с банком сроки выплачивает ему долг. Такая схема применяется в случае, когда поставщик не готов давать отсрочку или просит оплату авансом.

— Когда покупателю выгодна такая схема?

— Как правило, агентский факторинг выгоден, когда поставщик снижает цену при предоплате за товар. Либо когда стоимость товара сильно «скачет» и есть возможность «поймать» низкую цену. Например, предприятие покупает сырье на бирже, где разница в стоимости даже в течение одного дня может серьезно варьироваться.

Особенно агентский факторинг актуален при крупных закупках товара — выгода предприятия получается существенной, даже с учетом уплаченной банку комиссии. Вдобавок ставки по факторингу в последние годы неоднократно снижались и сейчас, на мой взгляд, находятся на весьма комфортном уровне.

— Чем эта услуга отличается от обычного кредита?

— При агентском факторинге речь идет о финансировании конкретных сделок с поставщиками. Поэтому в отличие от кредита он не требует залога. И тут фигурируют суммы, сопоставимые с лимитами по кредитованию оборотных средств. У крупных предприятий они могут доходить до нескольких миллиардов рублей.

Еще одно преимущество — скорость. При факторинге схема работает следующим образом: предприятие заключает бессрочный договор с банком, в рамках которого установлен лимит финансирования и сроки погашения задолженности. Далее, как только у клиента появилась возможность осуществить выгодную сделку, он дает поручение банку, и тот оплачивает за него покупку в 100% размере. В рамках лимита можно реализовать неограниченное количество сделок, а график погашения задолженности может быть составлен, например, с учетом сезонности или других особенностей бизнеса, до 180 календарных дней.

— Предприятия каких отраслей могут воспользоваться агентским факторингом в ПСБ?

— Любых, но мы сегодня говорим о среднем и крупном бизнесе, так что это в основном производственные и промышленные компании наиболее традиционных для Алтайского края отраслей. Одной из первых услугой по агентскому факторингу воспользовалась компания по производству рафинированного подсолнечного масла ООО «Диво Алтая». Предприятие заключило с нами агентский договор на покупку сырья. Алтайский филиал ПСБ в кратчайшие сроки установил лимит и запустил агентский факторинг для клиента.

Таким образом, мы поддержали клиента в проведении сезонного закупа сырья со скидкой за раннюю оплату поставок по договору с поставщиками, предоставив финансирование без залогового обеспечения и целевого использования и дав отсрочку, даже когда это не предусмотрено договором поставки (до 180 дней).

Факторинг от ПСБ позволяет бизнесу решать самые разнообразные задачи. Получив деньги сразу после отгрузки, клиенты могут увеличить объемы производства, вести гибкую маркетинговую политику, минимизировать риски и реже прибегать к традиционному кредитованию.

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