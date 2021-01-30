Птицефабрики слезно просят государство не ограничивать цены, иначе будет еще хуже

Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. По данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень, пишет «Коммерсант».

С начала 2021 года вспышки вируса были выявлены в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, перечисляет он. В результате активность поставщиков яиц на юге заметно снизилась, добавляет другой источник «Ъ». Ситуацию усугубляет и то, что вспышки стали фиксироваться в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

В «Ленте» подтвердили «Ъ», что в южных регионах страны складывается сложная ситуация из-за закрытия нескольких птицефабрик, где зафиксировали вспышки птичьего гриппа.

Рост цен на яйца наблюдается не во всех сегментах и связан с объективными причинами — увеличением стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок, подтверждает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Птицефабрика Анна Зайкова

Как утверждал союз в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву в конце 2020 года, цены на сырье для кормов выросли на 20−60%. Сложная финансовая ситуация привела к тому, что по итогам прошлого года ряд предприятий снизили объемы производства, добавляет госпожа Бобылева.

Рентабельность бизнеса, по оценкам Росптицесоюза, к концу 2020 года снизилась до 5−7%.

Будут ли морозить цены

В декабре 2020 года поставщики и торговые сети подписали соглашение о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар, после того как на рост стоимости этих продуктов обратил внимание президент Владимир Путин.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании 20 января допускала, что механизм регулирования цен могут распространить на зерно и макаронные изделия при продолжении роста цен.

Яйца. Продукты. СС0

В Минсельхозе рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

По словам Галины Бобылевой, регулирование цен на продукцию птицеводства грозит дефицитом на фоне нулевого роста производства и увеличения объемов экспорта.