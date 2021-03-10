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Экономика

Птицеводам предложили отказаться от больших яиц

Российским птицефабрикам предложили отказаться от поставок больших яиц, производства премиальных товаров и сосредоточиться на более дешевой продукции, пишут «Известия».

Яйца.
Яйца.
СС0

Росптицесоюз в начале марта разослал рекомендацию, которая должна помочь сохранить потребительские интересы наравне с производителями, уточняет издание.

Среди прочего, птицеводам указали на возможность сконцентрироваться на производстве тушки бройлера и столового яйца С2 и повременить с производством продукции глубокой переработки, в том числе грудинки и бедрышек.

Такая продукция является более дорогой, поскольку требует максимальных затрат на изготовление, пишет Lenta.ru. Отказ же от нее позволит сократить производственные затраты и предложить покупателям товары по пониженным ценам.

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