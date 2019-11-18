Путин дал добро на строительство моста через Лену за 83 млрд рублей

Президент России Владимир Путин одобрил масштабный инфраструктурный проект по строительству автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, сообщает « Коммерсантъ ».

«Ситуация созрела до реализации», — цитирует издание ноябрьскую резолюцию Путина на письмо главы Якутии Айсена Николаева.



Сам глава региона информирует, что власти республики провели переговоры с потенциальными инвесторами о реализации проекта и определили примерную суммарную стоимость моста, которая составляет почти 83 млрд рублей.

Предполагается, что 47,8 млрд рублей выделят из федеральной казны, 6,4 млрд рублей — из регионального бюджета.

Строительство трехкилометрового моста через Лену планируется завершить в 2025 году. По предварительной информации, проезд будет бесплатным для легковых автомобилей и платным для всех остальных категорий транспорта.