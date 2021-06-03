«Где еще 297 комплексов?». Путин напомнил вице-премьеру и главе Минпромторга пословицу о скупости

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что регионы должны получить полноценные передвижные медицинские комплексы, а не более простые и дешевые мобильные прививочные пункты.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову, президент напомнил им пословицу: «скупой платит дважды», передает ТАСС.

«Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование», — заявил Путин.

Он сделал акцент на том, что «лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича (Силуанова, главу Минфина) и все министерство финансов».

Голикова сообщила, что Минпромторг предложил вместо предусмотренных национальным проектом «Здравоохранение» мобильных медицинских комплексов закупать передвижные пункты вакцинации, пишет bfm.ru. Ее попросили дать разъяснение. Голикова ответила, что есть сложности с оборудованием и возможностями отечественного производства, но решение еще не принято.

Президент сказал, что нужно оценить возможности промышленности и «мобилизоваться сейчас», при этом решать задачи необходимо «комплексно, основательно и надолго».

Кроме того, он привел данные о том, что вместо 1300 комплексов для жителей села и отдаленных населенных пунктов, предусмотренных нацпроектом, фактически были поставлены 1003.