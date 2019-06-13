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Экономика

Путин назвал условие для индивидуальных пенсий

Президент РФ Владимир Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Глава государства на встрече с авторами законопроекта назвал условие, при котором ИПК будет действовать — подключение к новому механизму должно быть абсолютно добровольным.

Центробанку и Минфину, которые разрабатывают законопроект, необходимо исключить из механизма автоподписку, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Ранее концепция предусматривала, что к ИПК подключаются все россияне, имеющие накопления, и новые работники. Отказаться от ИПК можно было, подав соответствующее заявление. Если гражданин сам желает подключиться к системе, ему необходимо подать заявление работодателю. Предполагается, что участники ИПК сами смогут выбрать процент выплат.

Вопрос о том, когда запустят систему ИПК, на встрече с президентом не поднимался. Законопроект может поступить на рассмотрение в думу в июне или июле 2019 года, отметил лава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пишет ura.ru.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта об ИПК, уточняет RT. По его словам, система позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от зарплаты.

В администрации президента (АП) попросили отложить внесение законопроекта на неопределенный срок. Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что достичь 20-процентной прибавки к пенсии достаточно сложно, пишет «НСН». Для большей части населения страны надбавка окажется меньше, считает эксперт.

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