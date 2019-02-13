Путин не исключил, что перейдет в профессиональную хоккейную лигу

Один из участников встречи Путина с представителями общественности в Казани, обманутый дольщик рассказал о своей проблеме и обратился с просьбой к президенту помочь с выделением средств из федерального бюджета. Он отметил, что является членом спортивной школы «Динамо»: «Я как бывший хоккеист говорю вам: помогите как хоккеист хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол».
«Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, попозже перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу. Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков», — ответил на это президент, пишет bfm.ru.