Путин не исключил, что перейдет в профессиональную хоккейную лигу

12 февраля президент РФ Владимир Путин пошутил, что он «тот еще хоккеист», и отметил, что когда у него будет меньше обязанностей он, возможно, перейдет в профессиональную хоккейную лигу, передает РИА Новости .

Один из участников встречи Путина с представителями общественности в Казани, обманутый дольщик рассказал о своей проблеме и обратился с просьбой к президенту помочь с выделением средств из федерального бюджета. Он отметил, что является членом спортивной школы «Динамо»: «Я как бывший хоккеист говорю вам: помогите как хоккеист хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол».