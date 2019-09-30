Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Путин освободил от подоходного налога пострадавших от терроризма и ЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий граждан. В основном, это люди, попавшие в какую-нибудь передрягу.

Паводок на Алтае 2018. Новокалманка.
Паводок на Алтае 2018. Новокалманка.
altapress.ru

Полное освобождение от уплаты НДФЛ получили лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Также стопроцентная льгота распространяется на членов их семей.

От уплаты налога освобождаются не только жертвы террактов, но и те, кто помогал бороться с их последствиями: в эту категорию попадают граждане, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.

Также от НДФЛ освободили студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.

Документ опубликован и вступил в силу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость