Путин освободил от подоходного налога пострадавших от терроризма и ЧС

Полное освобождение от уплаты НДФЛ получили лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Также стопроцентная льгота распространяется на членов их семей.
От уплаты налога освобождаются не только жертвы террактов, но и те, кто помогал бороться с их последствиями: в эту категорию попадают граждане, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.
Также от НДФЛ освободили студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.
Документ опубликован и вступил в силу.