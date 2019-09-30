Путин освободил от подоходного налога пострадавших от терроризма и ЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий граждан. В основном, это люди, попавшие в какую-нибудь передрягу.

Полное освобождение от уплаты НДФЛ получили лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Также стопроцентная льгота распространяется на членов их семей.

От уплаты налога освобождаются не только жертвы террактов, но и те, кто помогал бороться с их последствиями: в эту категорию попадают граждане, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.

Также от НДФЛ освободили студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.

Документ опубликован и вступил в силу.