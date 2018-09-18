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18 сентября
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Путин передал Чечне нефтяную компанию

Владимир Путин подписал указ о передаче нефтяной компании «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики. Документ появился на портале правовой информации.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

Ранее правительства Чечни и России внесли это предложение «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» переданной компании.

Рамзан Кадыров просил президента передать «Чеченнефтехимпром» республике еще в конце 2015 года, пишет «Лента.ру». Тогда же он заявлял, что в случае передачи в Грозном построят нефтеперерабатывающий завод. Предложение было одобрено. В конце июня 2016 года премьер Дмитрий Медведев исключил ЧНХП из прогнозного плана приватизации на 2014−2016 годы.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит 1113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тысячи гектар, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы и более 500 километров трубопроводов.

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