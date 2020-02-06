5 февраля в Новосибирске состоялся круглый стол представителей сибирских компаний, производителей различных товаров и продуктов, которых через суд заставляют вернуть деньги от торговой сети «Холидей». По итогам встречи была принята резолюция, которая символизирует начало большой юридической войны сибиряков против судебного произвола и абсурдности закона о банкротстве. Также решено направить открытое обращение президенту Владимиру Путину.

Тень банкиров

Напомним, торговая сеть «Холидей» (принадлежала бизнесмену Николаю Скороходову) работала с различными компаниями, прежде всего, Сибири, которые поставляли ей около 2 тыс. наименований товаров и иной продукции.

По причинам, о которых следовало бы рассказать в отдельном материале, «Холидей попал в стадию банкротства. При этом часть денег за поставленные товары производители получили.

Однако конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов через суд затребовал признать сделки недействительными, вернуть эти деньги и внести их в конкурсную массу. Арбитражный суд Новосибирской области начал удовлетворять такие требования.

За этой историей пристально следят крупнейшие банки страны, которые выступали кредиторами торговой империи Скороходова и инициировали его банкротство. Они в большей степени претендуют на эти сотни миллионов рублей.

Алтайские компании первыми организованно начали бить тревогу. Их поддержали новосибирские предприниматели, в результате чего в Новосибирске состоялась такая встреча. Результатом «круглого стола», где вновь говорилось о необходимости более широкого объединения, стала резолюция из 9 пунктов. Ключевым из них является обращение к президенту страны.

«Холидей» на улице Антона Петрова , 208б. skyscrapercity.com , пользователь Rasbeek

Что вошло в резолюцию