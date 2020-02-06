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6 февраля -3°C

Путин — помоги. Сибирские компании объединились в крестовый поход против «Холидея»

5 февраля в Новосибирске состоялся круглый стол представителей сибирских компаний, производителей различных товаров и продуктов, которых через суд заставляют вернуть деньги от торговой сети «Холидей». По итогам встречи была принята резолюция, которая символизирует начало большой юридической войны сибиряков против судебного произвола и абсурдности закона о банкротстве. Также решено направить открытое обращение президенту Владимиру Путину.

"Холидей".
"Холидей".
архив ООО "Компания Холидей"

Тень банкиров

Напомним, торговая сеть «Холидей» (принадлежала бизнесмену Николаю Скороходову) работала с различными компаниями, прежде всего, Сибири, которые поставляли ей около 2 тыс. наименований товаров и иной продукции.

По причинам, о которых следовало бы рассказать в отдельном материале, «Холидей попал в стадию банкротства. При этом часть денег за поставленные товары производители получили.

Однако конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов через суд затребовал признать сделки недействительными, вернуть эти деньги и внести их в конкурсную массу. Арбитражный суд Новосибирской области начал удовлетворять такие требования.

За этой историей пристально следят крупнейшие банки страны, которые выступали кредиторами торговой империи Скороходова и инициировали его банкротство. Они в большей степени претендуют на эти сотни миллионов рублей.

Алтайские компании первыми организованно начали бить тревогу. Их поддержали новосибирские предприниматели, в результате чего в Новосибирске состоялась такая встреча. Результатом «круглого стола», где вновь говорилось о необходимости более широкого объединения, стала резолюция из 9 пунктов. Ключевым из них является обращение к президенту страны.

&quot;Холидей&quot; на улице Антона Петрова, 208б.
«Холидей» на улице Антона Петрова, 208б.
skyscrapercity.com, пользователь Rasbeek

Что вошло в резолюцию

  1. Проведение совместной рабочей группы с участием представителей юридических служб компаний для выработки единой и устойчивой позиции в арбитражном суде по защите интересов поставщиков первой инстанции, а также апелляционной инстанции (по жалобе ООО «ОрехПром» и др.).

  2. Подготовка реестра с датами судебных заседаний для оказания помощи в защите интересов совместными усилиями юридических служб компаний.

  3. При наличии признаков нарушения принципов правосудия и Арбитражного-процессуального кодекса РФ в арбитражном суде рекомендовать представителям юридических служб заявлять отвод судьи.

  4. Предоставлять информацию СМИ о ходе судебных процессов по оспариванию сделок. Рассмотреть вопрос о приглашении для участия представителей СМИ в судебное заседание.

  5. Направить коллективное обращение Президенту РФ Владимиру Путину

  6. Направить обращения в федеральные СМИ, в программы «Человек и закон», «Дежурная часть».

  7. Предпринимать все возможные действия для дальнейшего освещения проблемы на федеральном уровне.

  8. Подготовить и провести пресс-конференцию в Томске и Кемерово с участием поставщиков, СМИ, и представителей власти.

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