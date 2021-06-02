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Экономика

Путин попросил «нежадного» миллиардера из списка Forbes финансово помочь многодетным семьям

Президент РФ Владимир Путин обратился к главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с предложением оказать адресную финансовую помощь многодетным семьям.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Свою просьбу глава государства аргументировал тем, что Богданов «вроде такой не жадный мужик», сообщает «Интерфакс».

Адресованное Богданову предложение Путин озвучил на видеовстрече с орденоносцами «Родительской славы» — эта награда вручается семьям с 7 и более детьми, пишет polit.ru.

«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в „Сургутнефтегазе“ — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую. А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет», — цитирует агентство Путина.

Прибыль

В 2020 году чистая прибыль акционеров «Сургутнефтегаза» выросла по сравнению с предыдущим годом в семь раз (с 106,162 млрд до 742,871 млрд рублей), сообщает РБК. При этом общая выручка за тот же период сократилась на треть и составила 1,075 трлн рублей.

Состояние

Состояние Богданова Forbes оценивает в $1,9 млрд. Он возглавляет компанию с с 1984 года, гендиректором он стал в возрасте 33 лет.

Кто сейчас является реальным владельцем «Сургутнефтегаза» — неизвестно.

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