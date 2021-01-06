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Экономика

Путин попросил власти Москвы «не прибедняться» и помочь другим регионам

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу властей Москвы во время пандемии COVID-19, но попросил мэра столицы Сергея Собянина, пожаловавшегося на нехватку средств, «не прибедняться», сообщает РБК.

Владимир Путин и Сергей Собянин в парке "Зарядье".
Владимир Путин и Сергей Собянин в парке "Зарядье".
kremlin.ru

«Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом. Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке», — сказал Путин на прошедшем 5 декабря в режиме видеоконференции совещании по социальным вопросам.



В ходе совещания Собянин сказал, что во время пандемии в Москве «не остановили практически ни одной городской ключевой программы» и в 2021 году эти программы будут выполнены, «несмотря на все дефициты и проблемы». «Займем деньги, но будем выполнять программы», — пообещал Собянин.

«Надеюсь, ничего заимствовать вам не придется», — ответил Путин.



При этом он также добавил, что надеется на то, что власти Москвы при необходимости смогут помочь и другим регионам России. «Так уже у нас сложилось за последние годы, надеюсь, так и будет в будущем. Успехов Вам», — сказал президент.

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