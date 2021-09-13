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Экономика

Путин поручил проиндексировать за счет бюджета зарплаты силовикам

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022—2023 гг. зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции.

Владимир Путин на Параде Победы. 2020 год.
Владимир Путин на Параде Победы. 2020 год.
кадр из видео.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — отмечается в документе.

Срок исполнения поручения — 1 октября, пишет «Росбалт».

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военным в размере 15 тыс. рублей.

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