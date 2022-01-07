Путин поручил решить проблему с дорогим углем в Алтайском крае

Президент Владимир Путин по итогам своей предновогодней пресс-конференции поручил обеспечить бесперебойные доставки угля в Алтайский край по доступным населению ценам. Перечень поручений Правительство России и Алтайского края получили 6 января.

Сразу после пресс-конференции 23 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал прохождение отопительного сезона в регионе и ситуацию с углем.

В частности, он отметил, что срыва отопительного сезона из-за отсутствия топлива не было — несмотря на то, что некоторые поставщики отказывались от исполнения заключенных контрактов.

«Дефицита угля в муниципалитетах в настоящее время в крае нет. Имеется и в случае необходимости используется для нужд теплоснабжающих организаций (а в текущем отопительном сезоне и для населения) краевой резервный запас угля», — сообщается на сайте регионального Правительства.

Губернатор также сообщил, что рост цен на уголь вызывает недовольство жителей края и то, что из краевого бюджета производится субсидирование муниципалитетов в целях прохождения отопительного сезона.

Топливо. Уголь. CC0

В Правительстве отметили, что самой сложной задачей при выполнении поручения президента станет поиск возможностей удешевления угля. «Эта работа будет вестись совместно с уполномоченными Председателем Правительства РФ федеральными органами исполнительной власти», — пишет пресс-служба.

На сайте Правительства Алтайского края также отмечено, что на 6 января запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляют 116 тысяч тонн, что превышает месячную потребность. Краевой резервный запас угля составляет 29 тысяч тонн.

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021. Скриншот трансляции.

Напомним, что вопрос о дорогом угле Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря задала барнаульская журналистка Александра Черданцева.

Сначала президент попросил уточнить, где конкретно есть проблемы и выразил недоумение, ведь руководители регионов отчитывались о готовности к зиме.

Узнав, что на краевом уровне с запасами топлива все в порядке, а проблемы есть в отдельных муниципалитетах и касаются именно цен для населения, Путин заявил, что властям необходимо было работать с компаниями-поставщиками. На его взгляд, сложившаяся ситуация — это упущение местных властей.

В частности, проблемы с топливом возникали у жителей Локтевского района — из-за отсутствия поставок угля они были вынуждены валить лес.