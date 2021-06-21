Путин поручил сдержать рост тарифов на электроэнергию в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил подготовить к 1 июля предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для жителей Сибири и Дальнего Востока, которое может произойти из-за энергоснабжения участков инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Глава государства распорядился синхронизировать сроки ввода необходимой энергетической инфраструктуры с завершением работ по железнодорожным объектам в рамках увеличения пропускной способности обеих магистралей.

В перечне поручений содержится пункт об определении и реализации, при необходимости, резервной пропускной и провозной способностей БАМа и Транссиба на территории Сибири и Дальнего Востока, пишет Lenta.ru.

Для этого Путин распорядился использовать их имитационные модели и провести оценку систематических нарушений технологических норм. Затем в период до 30 декабря следует разработать комплекс мер по их предупреждению, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.