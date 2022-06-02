Путин поручил утвердить план дорожного строительства на 13,2 трлн рублей и предостерег губернаторов

«Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023−2027 год», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.
Президент поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список.
Работу необходимо сделать, так как «открываются новые возможности, в том числе финансовые».
«Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов. У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда. Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. И я прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению», — добавил Путин.
Он также подчеркнул, что все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально.
«Работа предстоит колоссальная просто — и по масштабам, по территории, по объемам финансирования. Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено. Ресурсы должны быть использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим людям», — указал президент.