Путин поручил утвердить план дорожного строительства на 13,2 трлн рублей и предостерег губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план дорожного строительства до 2027 года с объемом финансирования в 13,2 трлн рублей, сообщает РИА «Новости» .

«Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023−2027 год», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Президент поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список.

Работу необходимо сделать, так как «открываются новые возможности, в том числе финансовые».

«Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов. У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда. Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. И я прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению», — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально.