Президент Владимир Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, пишут на сайте Кремля.

Российский лидер дал поручение кабмину увеличить выпуск промпродукции в 2023-м.

«(Уделить внимание) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: … увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте», — уточняют в Кремле со ссылкой на Владимира Путина.

Кроме того, добавляет ТАСС, президент поручил до 2030 года привлечь не менее 10 трлн рублей в проекты по выпуску приоритетной промпродукции.

Ранее Путин призвал использовать оружие НАТО, чтобы улучшить российскую армию.