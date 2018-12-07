Путин поручил ввести возврат НДС на экспорт работ и услуг

Возврат НДС должен проводиться на тех же условиях, что и для экспорта товаров. Изменения в законодательство нужно внести до 1 июля 2019 года.

«Потому что, например, налог на добавленную стоимость, к сожалению, взимается как за границей, так и здесь, дома, а вычет по НДС применять компании российские не могут», — пояснил глава общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Репиков.