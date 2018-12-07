Путин поручил ввести возврат НДС на экспорт работ и услуг

Возврат НДС должен проводиться на тех же условиях, что и для экспорта товаров. Изменения в законодательство нужно внести до 1 июля 2019 года.
«Потому что, например, налог на добавленную стоимость, к сожалению, взимается как за границей, так и здесь, дома, а вычет по НДС применять компании российские не могут», — пояснил глава общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Репиков.
По его словам, такая ситуация делает экспорт услуг менее конкурентоспособным, чем экспорт товаров.
Ранее экспертный совет при правительстве предложил отменить или снизить НДС для полезных продуктов и установить акцизы на переработанное и «красное» мясо, пишет polit.ru.
Что такое экспорт услуг
Экспорт услуг — это предоставление услуг производственного или потребительского характера за границей.
К ним могут относиться:
- Фрахт судов воздушного или морского транспорта. Фрахт — некое подобие аренды, когда полностью все судно или его часть арендуются для перемещения товаров. При помощи фрахта можно перемещать как генеральные, так и сборные грузы. Компания, предоставляющая нерезиденту услуги фрахта, осуществляет экспорт услуг.
- Услуги, связанные с использованием прав интеллектуальной собственности. Это самый большой блок экспортных услуг. Сюда входит передача прав на трансляцию кинофильмов в иностранном прокате, возможность использования промышленных изобретений, инноваций и других ноу-хау, произведений искусства. Часто услуги по налогообложению использования и передачи прав интеллектуальной собственности требуются субъектам внешнеэкономической деятельности, которые занимаются перевозками тиражей книг, изобретений и так далее.
- Представления артистом за границей. Например, гастрольный тур известного певца или труппы всемирно известного театра — экспорт услуг.