Путин повысил зарплаты себе, силовикам и Медведеву

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат главы государства и премьер-министра.

Теперь с 1 октября денежное вознаграждение первых лиц страны увеличится на 4,3%.

Также на 4,3% будут увеличены зарплаты руководителей десяти ведомств — МЧС, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, Генпрокуратуры РФ, Службы внешней разведки, Росгвардии, а также Министерства обороны и Государственной фельдъегерской службы.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, повышение зарплат первых лиц государства произошло в рамках плановой индексации, уточняет РИА Новости.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября, пишет ura.ru.