Путин предложил субсидировать гастрольные поездки артистов

Этот вопрос можно проработать с крупнейшими авиакомпаниями страны, считает глава государства.
Путин сделал такое предложение после того, как художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пожаловался, что во время гастролей ему нужно перевезти до 400 человек, а цены на авиабилеты порой доходят до нескольких десятков тысяч рублей.
Такую финансовую нагрузку ни один театр выдержать не может, заявил Гергиев, пишет bfm.ru. Он также отметил, что из-за гастрольного графика и болезней представителей труппы театр, например, не может прибегнуть к раннему бронированию билетов для экономии, как это предлагают в авиакомпаниях.
В декабре президент РФ Владимир Путин призвал оптимизировать сеть государственных театров в стране.
Комментируя слова генерального директора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, глава государства отметил, что их число достигает 650: «Такого нет нигде».
«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети». Президент добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету», — заметил российский лидер.