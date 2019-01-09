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Путин предложил субсидировать гастрольные поездки артистов

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о субсидировании театрам и творческим коллективам поездок на гастроли, сообщает ТАСС. Инициативу президент озвучил 8 января на совещании в Калининграде по поводу создания культурно-образовательных комплексов.

Владимир Путин на встрече с труппой Мариинского театра.
Владимир Путин на встрече с труппой Мариинского театра.
kremlin.ru

Этот вопрос можно проработать с крупнейшими авиакомпаниями страны, считает глава государства.

Путин сделал такое предложение после того, как художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пожаловался, что во время гастролей ему нужно перевезти до 400 человек, а цены на авиабилеты порой доходят до нескольких десятков тысяч рублей.

Такую финансовую нагрузку ни один театр выдержать не может, заявил Гергиев, пишет bfm.ru. Он также отметил, что из-за гастрольного графика и болезней представителей труппы театр, например, не может прибегнуть к раннему бронированию билетов для экономии, как это предлагают в авиакомпаниях.

В декабре президент РФ Владимир Путин призвал оптимизировать сеть государственных театров в стране.

Комментируя слова генерального директора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, глава государства отметил, что их число достигает 650: «Такого нет нигде».

«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети». Президент добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету», — заметил российский лидер.

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