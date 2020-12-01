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Экономика

Путин призвал чиновников обратить внимание на рекордно падающие доходы населения

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на проблемы с динамикой доходов населения по всей стране. Об этом он сказал на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, пишет РБК.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — отметил президент.

По словам Путина, это многовекторный процесс, связанный с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации новых инвестиционных проектов. «Но на это нужно обращать внимание, конечно», — добавил глава государства.

В июле Росстат представил доклад, согласно которому располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении. Это стало рекордным квартальным падением с 1999 года.

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