Путин призвал повременить с введением экологического налога для бизнеса

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова. — прим. Ред.) с этим не спешить», — сказал Путин.

Он отметил, что речь пока идет не о законопроекте, а лишь об одной из идей Министерства финансов, и «ничего пока не сформулировано окончательно». Президент добавил, что правительство и Минфин должны вместе с бизнес-сообществом проработать данный вопрос.

Минфин предложил ввести экологический налогл 2018 года. В ведомстве отметили, что замена экологического сбора на экологический налог не повысит расходы бизнеса на выплаты за негативное воздействие на окружающую среду.