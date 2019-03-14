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14 марта
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Экономика

Путин призвал повременить с введением экологического налога для бизнеса

Российский лидер Владимир Путин призвал не торопиться с введением экологического платежа в Налоговый кодекс, пишет RT.

Барнаульская ТЭЦ-2.
Барнаульская ТЭЦ-2.
Источник: Сибирская генерирующая компания

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова. — прим. Ред.) с этим не спешить», — сказал Путин.

Он отметил, что речь пока идет не о законопроекте, а лишь об одной из идей Министерства финансов, и «ничего пока не сформулировано окончательно». Президент добавил, что правительство и Минфин должны вместе с бизнес-сообществом проработать данный вопрос.

Минфин предложил ввести экологический налогл 2018 года. В ведомстве отметили, что замена экологического сбора на экологический налог не повысит расходы бизнеса на выплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

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