Путин рассказал, что каждый месяц ходит в кассу за зарплатой

Вербицкая сказала, что очень рада видеть своего гостя и отметила важность работы президента, пишет ТАСС. После вручения премии они сели за чаепитие, чтобы побеседовать в неформальной обстановке.
«Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», — ответил Владимир Путин.
На церемонии вручения наград в День народного единства ученая-лингвист, президент СПбГУ, академик Российской академии образования Людмила Вербицкая не присутствовала по состоянию здоровья.
В 2014 году президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс-конференции заявил: «Я свою зарплату не знаю. Приносит, я ее складываю, не считаю».