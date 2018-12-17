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Путин рассказал, что каждый месяц ходит в кассу за зарплатой

Президент РФ Владимир Путин пошутил про свою работу в разговоре с лингвистом Людмилой Вербицкой, которой у нее дома в Санкт-Петербурге вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год.

Владимир Путин и академик-лингвист Людмила Вербицкая.
Владимир Путин и академик-лингвист Людмила Вербицкая.
kremlin.ru

Вербицкая сказала, что очень рада видеть своего гостя и отметила важность работы президента, пишет ТАСС. После вручения премии они сели за чаепитие, чтобы побеседовать в неформальной обстановке.

«Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», — ответил Владимир Путин.

На церемонии вручения наград в День народного единства ученая-лингвист, президент СПбГУ, академик Российской академии образования Людмила Вербицкая не присутствовала по состоянию здоровья.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс-конференции заявил: «Я свою зарплату не знаю. Приносит, я ее складываю, не считаю».

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