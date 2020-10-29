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Экономика

Путин сделал заявление о локдауне в России из-за ковида

В стране не планируется вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса, заявил на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По его словам, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, отмечает ТАСС.

«Власти не планируют вводить тотальные ограничительные меры, в таком случае работа бизнеса фактически полностью остановится», — сказал российский лидер.

По словам Путина, в случае объективной необходимости «будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», пишет bfm.ru.

Глава государства призвал владельцев бизнеса и руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов.

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