Путин сделал заявление о локдауне в России из-за ковида

В стране не планируется вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса, заявил на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

По его словам, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации, отмечает ТАСС.

«Власти не планируют вводить тотальные ограничительные меры, в таком случае работа бизнеса фактически полностью остановится», — сказал российский лидер.

По словам Путина, в случае объективной необходимости «будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», пишет bfm.ru.

Глава государства призвал владельцев бизнеса и руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов.