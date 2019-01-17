Путин «скомандовал» расселить всех жильцов из разрушенного взрывом дома в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин распорядился расселить жильцов всего дома, частично разрушенного от взрыва газа в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

Жильцов частично разрушенной многоэтажки переселят в новый дом, который построят специально для них. Об этом было заявлено на встрече главы государства и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Владимир Путин,

президент РФ:

Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Свыше миллиарда, 1,3 миллиарда, по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям и дом расселить целиком, всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников: вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет, и с Магниткой поговорим, знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. Сделайте это в самые короткие сроки. Дом нужно расселить.

Губернатор сказал, что на расселение может потребоваться календарный год. Необходимость обеспечить новыми квартирами всех жильцов для Дубровского явно стала сюрпризом: «Команда понятна, будем ее выполнять».

После распоряжения президента вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль сообщил, что в Магнитогорске сейчас нет достаточного количества квартир, чтобы расселить весь дом, пишет bfm.ru.

«Скорее всего, придется строить», — сказал Шаль.

Магнитогорские риелторы говорят, что жилья достаточно. Расселить нужно 600 квартир, на рынке свободны более тысячи — это и новостройки, и «вторичка», говорит руководитель риелторской компании «Единство», волонтер штаба по ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске Павел Рыбушкин.

Ранее местные власти сочли не пострадавшие от взрыва подъезды пригодными к проживанию. И появилась петиция с требованием расселить все подъезды этой многоэтажки.

На месте дома, пострадавшего от взрыва газа, появится «общественное пространство».

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.