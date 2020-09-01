Путин увеличил зарплаты главному следователю, генпрокурору и чиновникам

Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра «Авито Работа». Средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей.

Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%.

В августе чиновники и депутаты опубликовали свои декларации о доходах за 2019 год, пишет РБК. Самым богатым силовиком России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулик, заработавший 26,7 млн руб. Годом ранее он декларировал чуть более 4 млн рублей.

Глава СК Александр Бастрыкин в прошлом году заработал 12,4 млн рублей, что почти на миллион больше, чем годом ранее. Игорь Краснов, который стал Генеральным прокурором в январе 2020 года, а до этого был заместителем Бастрыкина, за 2019 год задекларировал 4,9 млн рублей дохода.

Самым богатым чиновником России в 2019 году стал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев — его доход за 12 месяцев увеличился на 18% и составил 2,7 млрд рублей.