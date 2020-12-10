Путин узнал, что дефицита продуктов в стране нет, а урожай хороший

Патрушев в своем докладе отметил несколько положительных тенденций.
Первая — ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов в стране нет.
Вторая — российский АПК продемонстрировал пусть и небольшие, но темпы роста: индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8%, индекс пищевых продуктов — 104,3%.
Третья — в сельском хозяйстве наблюдается рост заработной платы. По итогам девяти месяцев 2020 года — 30,1 тыс. рублей, что на пару тысяч больше, чем в прошлом году.
Четвертая — все аграрные регионы страны получили масштабную господдержку. «В целом на развитие АПК и сельских территорий в текущем году предусмотрено 308,5 млрд рублей. Средства, которые предполагаются непосредственно аграриям, доведены на сегодняшний день на 90%", — доложил Патрушев.
Пятая — урожай зерновых составил в стране 131 млн тонн.