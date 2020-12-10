Путин узнал, что дефицита продуктов в стране нет, а урожай хороший

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Парушев доложил 9 декабря на заседании правительства Владимиру Путину об итогах аграрного года в стране. По его оценкам, проблем нет, все показатели растут. Такой вывод можно сделать из стенограммы на сайте Кремля.