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Экономика

Путин узнал, что дефицита продуктов в стране нет, а урожай хороший

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Парушев доложил 9 декабря на заседании правительства Владимиру Путину об итогах аграрного года в стране. По его оценкам, проблем нет, все показатели растут. Такой вывод можно сделать из стенограммы на сайте Кремля.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

Патрушев в своем докладе отметил несколько положительных тенденций.

Первая — ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов в стране нет.

Вторая — российский АПК продемонстрировал пусть и небольшие, но темпы роста: индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8%, индекс пищевых продуктов — 104,3%.

Третья — в сельском хозяйстве наблюдается рост заработной платы. По итогам девяти месяцев 2020 года — 30,1 тыс. рублей, что на пару тысяч больше, чем в прошлом году.

Четвертая — все аграрные регионы страны получили масштабную господдержку. «В целом на развитие АПК и сельских территорий в текущем году предусмотрено 308,5 млрд рублей. Средства, которые предполагаются непосредственно аграриям, доведены на сегодняшний день на 90%", — доложил Патрушев.

Пятая — урожай зерновых составил в стране 131 млн тонн.

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