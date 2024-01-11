11 января
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Экономика

Путин высказался, почему стремительно подорожали яйца и мясо курицы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами в Хабаровске высказался о причинах стремительного роста цен на яйца.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Так, рост цен на яйца объясняется тем, что люди стали больше покупать их, уверен российский лидер. Власти при этом «вовремя не сориентировались», пишет aif.ru.

По словам главы государства, объем российского производства яиц и мяса курицы не изменился в худшую сторону. Однако потребление существенно выросло из-за повышения уровня дохода у населения.

Власти не отреагировали вовремя и не открыли импорт в самом начале роста спроса.

Ранее Путин попросил Лукашенко поставить в РФ "немножко яиц". Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила почему цены на яйца так резко выросли.

Оказалось, что цена связана не только с инфляцией, но и с высоким спросом. Набиуллина отметила, что высокий рост спроса опережает возможности предложения. А Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии извинился за резкий рост цен на яйца.

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