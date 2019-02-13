Рост ставок по ипотеке — разовое и краткосрочное явление. Как заявил президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Казани, повышение банковских ставок в России связано с ростом НДС, сообщает РИА Новости .

Глава государства подчеркнул, что правительство считает нынешний рост краткосрочным, и он сам склонен считать, что именно так и будет, несмотря на различные «измышления» и публикации. «В дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться», — сказал Путин.

Позже на расширенном заседании президиума Госсовета президент призвал следить за уровнем ставки по ипотеке и стимулировать рынок. Он заявил, что ожидает снижения этой ставки вскоре, пишет bfm.ru.

«И в этой связи мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, рынке ипотечного кредитования. Совсем недавно это было в районе 9%, сейчас плюс 2 процентных пункта, то есть, уже 11% в среднем по стране. Это ожидаемый эффект. Надеюсь, что наши прогнозы по поводу того, что это кратковременный и разовый эффект, что эти прогнозы сбудутся. Сегодня нет оснований думать иначе. Но нужно за этим внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок», — сказал он.

Ипотечные каникулы для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, являются вполне реализуемой мерой, тем более что подобная практика в РФ уже применялась, заявил Путин. При этом он отметил, что при проблемах с ипотекой в случаях, когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию, нельзя забывать о страховке.