17 марта
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Экономика

Путин заявил, что страны Европы будут покупать репу в России

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами заявил, что экономика страны начала развиваться по новой модели — ожидается увеличение ВВП по сравнению с прошлым годом, а инфляция должна выйти на целевой уровень к концу марта.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

По словам Путина, предприниматели перестроили инвестиционные и торговые цепочки, наладили новые логистические маршруты, а также начали сотрудничать с более «предсказуемыми» и «добросовестными» зарубежными партнерами, указывает Газета.Ru.

Российский лидер призвал сделать в импортозамещении все, чтобы России «было хорошо, а ее противникам — грустно».

Глава России уверен — что уровень урожая в стране значительно превышает те показатели, которые есть у Европы. Российский лидер рассказал, что в странах Европы жителям предлагают вместо салата и помидоров перейти на репу. По словам Путина, европейцам придется ехать в Россию за репой.

А неурожай в Европе связан с засухой. Путин также уверен — этим странам будет трудно обойтись без российских удобрений.

Ранее Путин рассказывал, что с детства мечтал стать разведчиком и даже обращался в КГБ за советом. Но до этого я хотел быть летчиком.

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