Путин заявил о восстановлении экономики после ковид-пандемии

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на виртуальном саммите лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Он был созван по инициативе Новой Зеландии.

Это первая за всю историю объединения неофициальная дополнительная встреча лидеров. Центральная тема — пандемия коронавируса и ее последствия для мировой экономики. Россия, как сказал Путин, этот кризис уже преодолела.

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», — цитирует президента «Интерфакс».

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», — сказал российский лидер.

По его оценкам, уже в этом году российская экономика сможет «уверенно выходить на положительную динамику роста».

Также Путин заявил о готовности России делиться своими антикризисными наработками, пишет bfm.ru. Кроме того, Россия поддерживает совместные действия в борьбе с пандемией.

Полный текст речи Путина доступен на сайте Кремля.