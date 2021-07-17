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Экономика

Путин заявил о восстановлении экономики после ковид-пандемии

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на виртуальном саммите лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Он был созван по инициативе Новой Зеландии.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

Это первая за всю историю объединения неофициальная дополнительная встреча лидеров. Центральная тема — пандемия коронавируса и ее последствия для мировой экономики. Россия, как сказал Путин, этот кризис уже преодолела.

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», — цитирует президента «Интерфакс».

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», — сказал российский лидер.

По его оценкам, уже в этом году российская экономика сможет «уверенно выходить на положительную динамику роста».

Также Путин заявил о готовности России делиться своими антикризисными наработками, пишет bfm.ru. Кроме того, Россия поддерживает совместные действия в борьбе с пандемией.

Полный текст речи Путина доступен на сайте Кремля.

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