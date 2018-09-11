«Путина-2018»: в России резко подорожает рыба

Из-за падения рубля могут вырасти цены на рыбу, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков во время Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

По его словам, местная рыба — товар, ориентированный на экспорт. По этой причине рублевый эквивалент цены тоже растет, если валюта дорожает, передает RNS. Ранее Шестаков заявлял, что повышение НДС с 18% до 20% не окажет влияния на стоимость рыбы.

В августе сообщалось, что цены на красную рыбу в России начали снижаться — этому способствовала рекордная лососевая путина на Дальнем Востоке. Из-за увеличения поставок на внутренний рынок красная рыба может осенью подешеветь и в рознице на 20−25%, сообщает РБК.

Горбуша дорожала с 2013 года, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений», писало агентство.

Между тем в лесах и на дорогах Камчатки гниют тонны лосося. Красной рыбой «лакомятся» медведи. Голодные звери оккупировали лесополосы, пишет Regnum. Местные жители снимают на видео залежи выброшенной рыбы.

Местные жители припоминают, что подобное уже случалось в 1989 году — лосось и горбушу на Сахалине хоронили экскаваторами прямо в прибрежной полосе, пишет bfm.ru. Однако тогда на месте работала следственная группа из Москвы, было заведено уголовное дело.

Сейчас рыбу выбрасывают по тем же причинам — не хватает мощностей для переработки.

Глава Росрыболовства о снижении цен

Горбуша дорожала с 2013 года, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений».

Ранее в Росрыболовстве сообщили о готовности организовать специальную площадку для рыбаков и ритейла для прямых закупок лососевых, улов которых в этом году рекордный.

«Продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене. Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство», — говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Требования ФСБ

Пограничная служба ФСБ предупредила часть рыбодобытчиков о недопустимости использования судов, которые принадлежат иностранцам, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Выполнение требований ФСБ приведет к дополнительным расходам на логистику, что отразится на конечной стоимости рыбы, уверены в рыболовецких компаниях. Объясняется это тем, что только в Северном бассейне 70% транспорта принадлежит иностранцам.

В Росрыболовстве сообщили, что вопрос о требованиях спецслужбы обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России, участники которой договорились «проработать вопрос».