В июне 2022 года мы рассказывали о компании « Аксоид », специализирующейся на создании транспортерных и глазировочных механизмов. Причем, каждый из них — воплощенная в жизнь собственная идея. О новинках и достижениях компании нам рассказал директор Игорь Афонин.

Охлаждающий кулер

— Это устройство необходимо в пищевой промышленности. С его помощью охлаждают готовый продукт. Например, хлеб. Обычно партии завозят на громоздких «тачках» в морозильные комнаты, а потом в следующий цех — это не очень удобно.

Недавно мы придумали более компактный и легкий агрегат с теми же охлаждающими свойствами. Такого ни у кого нет. Продукт проезжает по конвейерной ленте длиной 200−300 метров и возвращается остывшим, как надо. Занимает такое оборудование не так много места, как конкурентные аналоги.

Для крупных заводах Москвы и других городов охлаждающие оборудование закупают за границей. Цена, как вы понимаете, очень высокая. Я уточню: примерно 12 млн руб­лей. Думаю, наша цена будет двое ниже.

Поскольку задумка совсем свежая, аппарат мы пока тестируем, по пути исправляем ошибки. Эксперимент такой. Но приятно, что многие заказчики уже интересуются нашим кулером.

Скоро мы будем представлять его (и не только) на всероссийской выставке «Агропродмаш-2022».

Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова.

Уникальные цепочки и другие чудеса

— Цепи — это наша классика. Но часто в уникальном исполнении, в зависимости от того, что нужно клиенту. Вот недавно заказали цепочку метров сто необычного плетения. Пришлось разрабатывать технологию, чтобы именно такую выпустить. Но это — обычное дело.

Еще вот недавно москвич, производитель продуктов для больных диабетом, обратился: нужна сушилка для топинамбура. Такого у нас еще не было. Еще один эксперимент.

Игорь Афонин , директор компании «Аксоид». Анна Зайкова. Игорь Афонин , директор компании «Аксоид». Анна Зайкова. Игорь Афонин , директор компании «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова.

Новый цех и оборудование

— С отечественного рынка конвейерного оборудования мы вытеснили всех иностранных конкурентов. Заказов много — места для них нужно тоже много. Это и есть главная причина постройки нового помещения. Скоро будем заезжать.

Что касается станков, как и прежде, большинство позиций мы придумали и собрали сами. Но недавно появилось исключение — оборудование для плетения проволоки из Тайваня. Так наша производительность вырастет вдвое.

Вообще, я считаю, что срок службы любого оборудования — пять лет. Потом нужно менять аппарат, чтобы идти в ногу со временем и совершенствоваться.

На сегодняшний день функционирует уже шестое поколение оборудования для создания глазировочных сеток. Наша цель — делать быстро, много и без людей: нажал на кнопку — пошел спать. А машина работает. Я и сейчас прошу сотрудников не выключать станки на ночь. Пусть техника трудится в полную силу, пока не кончится сырье.

Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова.

Цифра 100 станков на заводе «Аксоид», по данным на 2022 год.

Еще один кулер — для заморозки

— Его мы хотим протестировать на пельменях. На предприятиях они обычно замораживаются партиями за сутки. На нашем кулере — за полчаса. И ни один не примерзнет, как это обычно бывает, что девочкам отковыривать приходится. Тут, как с первым кулером для охлаждения.

Продукт проехал сколько-то метров и вернулся замороженным, но не перемороженным. Оборудование мало того, что функциональное, так еще и компактное. В любом цехе можно поставить.

Игорь Афонин , директор компании «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова. Барнаульская компания «Аксоид». Анна Зайкова.

Немного о компании «Аксоид»

Основатель и директор предприятия Игорь Афонин стал мастерить сетки еще в юности. Начал с рабицы. Вернее, со станка для ее плетения. Рабицу активно покупали огородники. После развала СССР спрос упал. В этот момент, в 1991 году, и была основана компания «Аксоид».

Через несколько лет, в 1995 году, компания вышла на новый уровень — стала производить глазировочные и транспортерные сетки, столь необходимые в пищевой промышленности. На данный момент самые известные клиенты алтайской компании: «Морозко», «Мираторг», «Красный Октябрь», «Яшкино» и другие массовые бренды. А на рынок стран СНГ удалось вый­ти еще в начале 2000-х годов.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что такого разнообразия предложений и качества исполнения нет ни у одного конкурента. В том числе, иностранного. Более того, у алтайской компании учатся зарубежные коллеги.

Также «Аксоид» регулярно демонстрирует свои достижения и новинки на профильных выставках. Таких как «ПРОД­ЭКСПО», «АГРОПРОДМАШ», «Gulfood Manufacturing», «Modern Bakery Moskow».

Что касается коллектива и условий труда, тут тоже есть, о чем рассказать. В штате завода сто человек. Средний уровень зарплаты составляет 40 тыс. рублей. Каждый сотрудник может рассчитывать на бесплатное питание, спортивный зал и комнату отдыха. Также предусмотрены премии и ряд других поощрений за соответствующий профессиональный уровень.

Новые сотрудники успешно адаптируются и перенимают навыки у опытных коллег. Еще один впечатляющий факт о компании «Аксоид» — большинство рабочих не имеют высшего образования, но успешно трудятся и зарабатывают.

Игорь Афонин придерживается мнения, что атмосфера в коллективе должна напоминать семейную. Чтобы каждый человек чувствовал себя нужным и мог рассчитывать на поддержку со стороны как других работников, так и руководства.

656008, г. Барнаул, ул. Никитина, 145-а

Тел. +7 (3852) 353−953, 500−858

E-mail: aksoid@mail.ru

Сайт: www.aksoid.ru