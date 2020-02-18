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Экономика

Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии: законопроект внесли в Госдуму

Законопроект, предусматривающий восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, внес в Госдуму РФ сенатор Василий Иконников, передает ТАСС.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Текст документа уже размещен в электронной базе данных нижней палаты. Согласно проекту закона, в России предлагается восстановить в 2020 году индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года», — указано в пояснительной записке.

Сам Василий Иконников уверен, что данная мера актуальна в связи с внесением президентом РФ поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации

Напомним, что индексацию пенсий работающих пенсионеров в России не проводят с 2016 года. По словам Иконникова, такая мера была связана с высоким дифицитом федеральной казны.

«В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют», — подчеркивает сенатор.

Правительство против

Между тем, федеральный кабмин дал отрицательное заключение на инициативу сенатора. В правительстве полагают, что законопроект представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой необходимо определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

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