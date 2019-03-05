Работники алтайской птицефабрики опять выбивают долги по заработной плате через суд

Служба судебных приставов по Алтайскому краю в конце февраля возбудила 16 исполнительных производств в отношении птицефабрики «Молодежная». Суммы претензий по не выплаченной заработной плате составляет от 3 до 20 тысяч рублей.

Судебные решения по искам людей к работодателю были вынесены судом Первомайского района 22 февраля. Спустя четыре дня делами уже начали заниматься приставы. Судя по информации на сайте ведомства, исполнительные производства еще не прекращены.

Отметим, что это не первый случай, когда предприятие задерживает заработную плату. С декабря 2016 года по февраль 2017 года на птицефабрике сформировалась задолженность перед работниками в размере более 5 млн рублей. Прокурор района внес представление об устранении нарушений.

Против руководителя фабрики возбудили дела об административных правонарушениях. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей. Птицефабрика «Молодежная» является 100% структурой правительства Алтайского края, предприятие контролирует минимущество региона.