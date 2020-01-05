Работодатели рассказали, на сколько повысят зарплаты своим сотрудникам в 2020 году

В наступившем году российские компании планируют повысить размер заработной платы своих сотрудников в среднем на 10%, иностранные фирмы — на 7%, сообщает РБК. Исследование провел популярный портал по поиску работы HeadHunter.

80% российских работодателей обещают увеличить зарплату в 2020 году.

На изменение в зарплатных ведомостях уже в январе нового года могут рассчитывать сотрудники 20% российских компаний и 16% иностранных. Остальные планируют повысить ее в течение первых шести месяцев.

На повышение доходов прежде всего могут рассчитывать специалисты из сферы информационных технологий — на 10−12%. Они были в лидерах роста зарплат и в 2019 году.

К зарплате также готовы прибавить строителям, продавцам, сотрудникам производств.



Людьми с самыми востребованными профессиями 2020 года станут разработчики приложений, аналитики Big Data, программисты, тестировщики, инженеры, project-менеджеры и онлайн-маркетологи.