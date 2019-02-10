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Экономика

Ради крабовых палочек. Как пошлины Трампа поддержали российский рыболовный промылел

Дональд Трамп, введший пошлины на товары из Китая, невольно поддержал российское рыболовство, в американских школьных столовых подают крабовые палочки из российской рыбы. К такому выводу пришел телеканал CNN, сообщают Vesti.ru.

Ярмарка камчатской рыбы
Ярмарка камчатской рыбы
Анна Зайкова

Рыбаки Аляски, по сведениям канала, страдают от конкуренции с Россией, особенно на рынке минтая. Добытый в России минтай обрабатывают в Китае, затем он поступает в США — в заморозке, в виде имитации крабового мяса или в панировке.

Цена российской рыбы ниже американской. Ожидалось, что пошлины в отношении товаров из Китая сведут такое преимущество на нет, но торговый представитель США исключил российскую рыбу из списка товаров, облагающихся повышенной пошлиной.

Таким образом, преимущество российского минтая перед американским осталось, а из-за ответных санкций Пекина американские рыбаки имеют лишь ограниченный доступ к китайскому рынку. ющейся в школьных столовых США, была выловлена в российских водах. В Китае ее обрабатывали и накачивали добавками.

Доля России на американском рынке замороженного минтая составляет примерно 200 млн долларов.

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