Распространится ли льготная ипотека на жителей новых регионов, рассказали в Минфине

Льготная ипотека распространится на жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в Минфине.

По словам источника, Центробанк проводит консультации с банками об оказании финансовых услуг жителям новых территорий в упрощенном порядке.

«Действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них (жителей присоединенных регионов. — Прим. ред.) в полном объеме», — отметил собеседник.

Как сообщает издание, на конец сентября в четырех новых регионах жили 6,2 млн человек.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину выяснить, какая дополнительная помощь нужна ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Им должны предоставить поддержку из федерального бюджета. Поручение требовалось выполнить до 14 ноября.

Между тем все выплаты по мобилизации освободят от НДФЛ.