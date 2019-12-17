«Рассчитывали на 150 млрд, но и 10 на дороге не валяются»: Томенко рассказал, чего ждет от федеральных дотаций

Напомним, Алтайский край попал в список десяти регионов с отстающим социально-экономическим развитием. За каждым регионом закреплен куратор из числа членов кабмина, который поможет разработать концепцию ускоренного развития территории.

Под эти цели в бюджеты субъектов поступят дополнительные федеральные средства.

В интервью Томенко рассказал, что изначально край в список отстающих не попал. Вошла Республика Алтай, но тему подхватили федеральные СМИ, которые часто путают два региона — Алтайский край и Республику Алтай, и это также послужило причиной для включения региона в список после того, как его расширили.

«А мы хотели туда попасть, я даже специальное письмо писал — включите нас, у нас есть проблемы. Когда мы сначала туда не попали, я расстроился, потому что очевидно, что предполагалось дополнительное финансирование, мне хотелось туда попасть, а потом из восьми регионов сделали десять, и мы вошли», — вспоминает Томенко.

Что касается непосредственно дополнительного финансирования, то, как подчеркнул губернатор, сумма оказалась не такая внушительная, как хотелось бы.

«Предполагается, что за пять лет мы получим 10 млрд, изначально мы разрабатывали программу на 150 млрд, но и по 2 млрд рублей в год на дороге не валяются. Если продемонстрируем свою способность все это превращать в осязаемые результаты, можно потом говорить о дополнительном выделении денег», — пояснил Томенко.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Программа развития края уже разработана куратором региона — министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным. Документ месяц назад внесен в правительство России. Сейчас бумаги проходят согласование.

Объяснил Томенко и историю появления программы помощи отстающим регионам.

«Когда весной в правительстве России зашел разговор о том, что есть регионы, которые на всех селекторах все время получают порцию критики, пошел разговор, что у нас есть субъекты, которые за предыдущие годы оказались с такими объективными показателями социально-экономического развития», — пояснил губернатор Алтайского края.

Поэтому, как он подчеркнул, прежде чем ругать регионы, было решено помочь им — «лотерейный билетик им купить или удочку дать».