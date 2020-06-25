Рассмотрение новой пенсионной системы предложили отложить

Необходимость переноса сроков чиновник мотивирует тем, что в ходе обсуждений он получил «значимые замечания и предложения», рассмотрение которых потребует дополнительного времени и повторного проведения процедур.
«В связи с этим просим перенести рассмотрение указанных проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии на IV квартал 2020 года», — приводят «Известия» выдержку из письма Дроздова.
Документ пока не планируется к обсуждению, ясность появится в конце года, заявили изданию в комиссии.
Источники, знакомые с ходом процесса сказали, что обсуждение все же продолжается в рамках редких совещаний и встреч, но как мотивировать граждан и работодателей инвестировать в дополнительные пенсии, пока не придумали, пишет ura.ru.
Один из вариантов — расширить список критических ситуаций, при которых человек имеет право досрочно воспользоваться хотя бы частью накопленных денег. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято.
Осенью прошлого года Минфин и Центробанк представили новый вид системы накопительной пенсии — ГПП, который позволит людям создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя.