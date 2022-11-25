В Алтайском крае на тоненького утвердили сложный высокодефицитный бюджет

Депутаты Алтайского заксобрания 25 ноября во втором чтении рассматривали краевой бюджет на будущий год. Несмотря на то, что доходная часть главного финансового документа с момента первого чтения выросла и учли ряд внесенных предложений, однозначного одобрения бюджет не вызвал. Коммунисты во второй раз принципиально проголосовали против.

Каковы итоговые цифры

По словам министра финансов края Данила Ситникова, доходы краевого бюджета выросли на 4,7 млрд рублей и составили 144,6 млрд рублей. Расходы увеличились на 4,9 млрд рублей — до 158,2 млрд рублей. Дефицит возрос на 147 млн рублей — до уровня в 13,6 млрд рублей.

Рост доходов обеспечен в основном за счет безвозмездных поступлений. Ко второму чтению они составили 66,7 млрд рублей. Расходы бюджета-2023 по-прежнему имеют социальную направленность, на соцсферы приходится 69% направляемых средств.

Ко второму чтению увеличены расходы на финансовую помощь муниципалитетам (1,6 млрд), на ремонт объектов теплоснабжения (600 млн), на учреждения социальной сферы (554 млн), антитеррористическую защищенность (400 млн), сельское хозяйство (240 млн) и другие нужды.

Министр финансов признал, что поступления из федерального бюджета действительно сократились по сравнению с прошлым годом. От части это связано с завершением ряда программ в Алтайском крае, например, по переселению из ветхого и аварийного жилья.

О чем говорили депутаты

Фракция КПРФ проект бюджета на будущий год не поддержала. Антон Арцибашев заявил, что ни одно из предложений коммунистов по корректировке документа не было учтено. Более того, работу правительства по привлечению федеральных средств он назвал не удовлетворительной.

«Нас просят ужаться и затянуть пояса, говоря о сложном времени, при этом сложно далеко не всем. Для кого-то кризис — это время прибыли. С 2014 году федерация легко смогла росчерком пера заморозить все пенсионные накопления, а вот с олигархами ничего сделать не может. Деньги в стране есть», — заявил Антон Арцибашев.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР, заявил, что с удовольствием бы проголосовал за совсем другой бюджет. «Но мы имеем, то, что имеем», — сообщил он.

Учтенных поправок у либерал-демократов оказалось на 600 млн рублей. В частности, хоть и не значительно, но все же увеличены расходы на спорт, которые пока составляют всего 1% от общего бюджета.

«Вряд ли сегодня есть субъекты в России, которые могли бы сказать, что у них все хорошо, и они обеспечены в полной мере. Да, страны даже такой в мире нет. У нашей фракции нет претензий к правительству края по расходам в части их рациональности. Однако по прежнему мы поднимаем вопрос в части качества исполнения наших бюджетов», — отметил Семенов.

Александр Молотов , руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС. Фото Екатерины Смолихиной

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», отметил, что его коллеги по партии вынуждены воздержаться от голосования, потому что бюджет не соответствует решению первоочередных задач непростого времени.

Вызвало негодование у депутата расходы на реконструкцию художественного музея в Барнауле, которые только из краевого бюджета составят 360 млн рублей. «Нет, мы, конечно, не имеем ничего против культуры, но в сегодняшних реалиях считаем, что надо временно сократить траты на строительство и реконструкцию подобных объектов», — отметил Молотов.

По его словам, сегодня уже нельзя жить так, как будто все у нас хорошо.

Как прошло голосование

Для принятия бюджета на будущий год требовалось согласие 35 депутатов. В итоге «за» проголосовали 38 из них, 19 оказались против, четыре депутата воздержались.

Таким образом, проект бюджета хоть и с натягом, но был принят.