Раз, и нет! Когда и почему в России могут исчезнуть пластиковые карты

В ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей станут менее популярными, заявил Спиваков РИА Новости.
«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — подчеркнул управляющий по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
По прогнозу Андрея Спивакова, через несколько лет не больше 15% клиентов продолжат пользоваться физическими банковскими картами. Но не из удобства, а из-за восприятия пластиковых кредиток как «красивого аксессуара».
В онлайн, уверен Спиваков, будет все больше уходить и ипотека — самый объемный из всех видов кредитов.
Эксперт пояснил, что сейчас для полного перехода на удаленные сделки есть препятствие — банкам нужно идентифицировать новых клиентов при открытии счета и оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.