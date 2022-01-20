20 января -12°C
﻿
Экономика

Раз, и нет! Когда и почему в России могут исчезнуть пластиковые карты

Пластиковые кредитки в России могут почти полностью исчезнуть, считает управляющий по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Рассказываем, когда это произойдет.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
1
Когда пластиковые карты могут исчезнуть?

В ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей станут менее популярными, заявил Спиваков РИА Новости.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — подчеркнул управляющий по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

2
Кто и почему продолжит пользоваться пластиковыми картами?

По прогнозу Андрея Спивакова, через несколько лет не больше 15% клиентов продолжат пользоваться физическими банковскими картами. Но не из удобства, а из-за восприятия пластиковых кредиток как «красивого аксессуара».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
3
Какие еще банковские услуги перейдут в онлайн?

В онлайн, уверен Спиваков, будет все больше уходить и ипотека — самый объемный из всех видов кредитов.

Эксперт пояснил, что сейчас для полного перехода на удаленные сделки есть препятствие — банкам нужно идентифицировать новых клиентов при открытии счета и оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость