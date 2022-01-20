Раз, и нет! Когда и почему в России могут исчезнуть пластиковые карты

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Какие еще банковские услуги перейдут в онлайн?

В онлайн, уверен Спиваков, будет все больше уходить и ипотека — самый объемный из всех видов кредитов.

Эксперт пояснил, что сейчас для полного перехода на удаленные сделки есть препятствие — банкам нужно идентифицировать новых клиентов при открытии счета и оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.