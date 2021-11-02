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Потребитель

Эксперт объяснила, как защититься от кражи денег с бесконтактной карты

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова сообщила, что вероятность похищения денег с бесконтактной карты небольшая.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Тем не менее она назвала способы не лишиться денежных средств, пишет «Прайм». По словам специалиста, нужно установить лимиты снятия. Также лучше не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных повседневных платежей.

Кража

Анна Михайлова рассказала, как осуществляется кража с бесконтактной карты, пишет Газета.Ru. Есть рабочие прототипы троянов, они через зараженное мобильное устройство пользователя ретранслируют мошеннику данные карты и процесс оплаты.

Чтобы этого избежать: не нужно давать доступ к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения на гаджет можно только из официальных источников и необходимо использовать антивирус.

Между тем мошенники разработали схемы для переписи населения. Рассказываем, как отличить настоящего переписчика и не пустить в дом мошенника.

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