Эксперт объяснила, как защититься от кражи денег с бесконтактной карты

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова сообщила, что вероятность похищения денег с бесконтактной карты небольшая.

Тем не менее она назвала способы не лишиться денежных средств, пишет «Прайм». По словам специалиста, нужно установить лимиты снятия. Также лучше не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных повседневных платежей.

Кража

Анна Михайлова рассказала, как осуществляется кража с бесконтактной карты, пишет Газета.Ru. Есть рабочие прототипы троянов, они через зараженное мобильное устройство пользователя ретранслируют мошеннику данные карты и процесс оплаты.

Чтобы этого избежать: не нужно давать доступ к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения на гаджет можно только из официальных источников и необходимо использовать антивирус.

Между тем мошенники разработали схемы для переписи населения. Рассказываем, как отличить настоящего переписчика и не пустить в дом мошенника.