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Жизнь

Мошенники разработали схемы для переписи населения

Специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал «Прайму» про кибермошенников, которые могут активизироваться во время переписи населения.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

Напомним, с 15 октября по 14 ноября пройдет перепись населения, в которой впервые принять участие можно через портал Госуслуг.

Сизов отметил, что мошенники часто создают ложные сайты. Это же, скорее всего, произойдет и во время переписи.

«Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — пояснил эксперт.

Он посоветовал при переходе на Госуслуги следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес (https://www.gosuslugi.ru).

Злоумышленники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Также мошенники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы.

Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов, которые можно найти в интернете.

Ранее в Алтайском крае полиция предупредила о мошенничестве накануне Всероссийской переписи.

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