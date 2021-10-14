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Алтайская полиция предупредила о мошенничестве накануне Всероссийской переписи

В алтайской полиции накануне Всероссийской переписи населения предупредили о возможном появлении мошенников и рассказали, как отличить их от настоящих переписчиков.

Всероссийская перепись населения-2021.
Всероссийская перепись населения-2021.
strana2020.ru

Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, а также проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ.

Проведение опроса на улице или во дворе не допускается.

При поступлении звонка или СМС с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.

Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуги.

Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Нужно помнить, что переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища.

Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи деньги с граждан не взимаются, а переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию.

Ранее эксперт назвал слова, по которым можно определить телефонных мошенников.

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