Эксперт назвал слова, по которым можно определить мошенников

Гендиректор компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock Юрий Томашко назвал слова, по которым можно определить мошенников, сообщает РИА Новости .

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником… Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — сказал эксперт.

После этих слов нужно повесить трубку и несколько часов не отвечать на незнакомые номера, порекомендовал Томашко.

Он отметил — не стоит издеваться над аферистами, потому что они могут отомстить.

По словам специалиста, мошенники все чаще стали звонить в правоохранительные органы и сообщать о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами обидчиков, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать сервисы Apple Pay или Google Pay для обмана россиян.

Ранее ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины.