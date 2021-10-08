8 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Эксперт назвал слова, по которым можно определить мошенников

Гендиректор компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock Юрий Томашко назвал слова, по которым можно определить мошенников, сообщает РИА Новости.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником… Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — сказал эксперт.

После этих слов нужно повесить трубку и несколько часов не отвечать на незнакомые номера, порекомендовал Томашко.

Он отметил — не стоит издеваться над аферистами, потому что они могут отомстить.

По словам специалиста, мошенники все чаще стали звонить в правоохранительные органы и сообщать о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами обидчиков, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать сервисы Apple Pay или Google Pay для обмана россиян.

Ранее ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.

Данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость